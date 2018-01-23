В Україні офіційно заборонили термін «інвалід». 16 січня Петро Порошенко підписав закон про виключення з українського законодавства та вжитку терміну «інвалід». Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.

Цим документом вносяться зміни до 37 Законів України, в положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» замінено відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни». Як пояснив Петро Порошенко, «запроваджуючи у вжиток термін "особа з інвалідністю", ми перш за все, робимо акцент на людині, а не на її інвалідності».

Лариса Байда з Національної асамблеї людей з інвалідністю радить також не називати людину «аутистом», «ДЦП-шником». «Кажіть "людина" і додавайте "з аутизмом", "з контузією" тощо – і не помилитеся, - радить експертка на шпальтах видання «Українська правда». - Також варто відмовитися від слів на кшталт "обмежені можливості", "неповносправний", "з особливими потребами"».

Нині в Україні проживає понад 2 мільйони людей з інвалідністю.