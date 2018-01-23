Три іномарки з підробленими номерами намагалися перетнути кордон

Минулої доби співробітники Держприкордонслужби виявили три іномарки із невідповідністю ідентифікаційних номерів та авто із підробленим страховим полісом.

Так, в пунктах пропуску «Бачівськ» «Цекинівка» та «Кучурган» під час перевірки транспортних засобів «Opel», «Honda» і «Mercedes» 1993, 1999 та 2007 років випуску прикордонники зафіксували невідповідності ідентифікаційних номерів кузовів транспортних засобів з номерами, які вказані в реєстраційних документах.

Наразі на водіїв, громадян України та Молдови, складені адміністративні матеріали за ст. 121-1 КУпАП (Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах).

А в пункті пропуску «Плетенівка» прикордонники Харківського загону виявили підроблений страховий поліс. Прямуючи до Росії автомобілем «BMW» 1992 року громадянин України надав на перевірку необхідні документи та страховий поліс, який є обов’язковим для виїзду за кордон на автомобілі. Під час перевірки прикордонники встановили, що поліс є підробленим.

До Нацполіції передано порушника та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».