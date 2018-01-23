На Сумщині прикордонники затримали українця, який віз росіянина до кордону

Сьогодні вночі у Краснопільському районі військовослужбовці мобільного підрозділу Сумського загону затримали українця та росіянина за порушення законодавства з прикордонних питань.

Прикордонний наряд неподалік від держкордону, в районі н.п. Миропільське, зупинив автомобіль «ЗАЗ» української реєстрації під керуванням нашого співвітчизника. В салоні транспортного засобу перебував пасажир, громадянин Росії, який мав при собі лише внутрішній паспорт громадянина РФ.

У ході проведення фільтраційних заходів охоронці кордону встановили, що росіянин намагався у такий спосіб дістатися до кордону та потрапити до Росії поза пунктами пропуску.

За порушення законодавства України з прикордонних питань на 22-річного росіянина та 25-річного українця складені відповідні адміністративні матеріали.