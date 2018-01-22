Затримано українця, який намагався перевезти через кордон воєнну інформацію

Установлено, що чоловік, перебуваючи на посаді старшого наукового співробітника одного з дослідних інститутів, будучи обізнаним про існуючий порядок міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, достовірно усвідомлюючи, що інформація, щодо принципу побудови гідроакустичних станцій корабельного гідроакустичного комплексу проекту «Гетьман Сагайдачний» відноситься до спеціальної інформації військового характеру та до списку товарів військового призначення, не будучи суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та не маючи відповідних дозвільних документів (висновку) Державної служби експортного контролю України, вирішив незаконно вивезти вказану інформацію з України до Ісламської Республіки Іран.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, чоловік скопіював вказану інформацію собі на флеш накопичувач.

У подальшому, в зоні митного контролю аеропорту «Бориспіль», співробітниками правоохоронних органів, на підставі ухвали суду, затримано зловмисника.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області 55-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Досудове розслідування триває.