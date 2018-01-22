В Україну прибули чотири препарати для лікування гемофілії у дорослих та дітей

В Україну прибули чотири препарати фактору коагуляції крові людини для лікування гемофілії у дорослих та дітей на загальну суму більше 155 мільйонів гривень. Завдяки ефективному проведенню закупівель ПРООН, за цим напрямом вдалося зберегти 36 млн гривень, на які будуть проведені додаткові закупівлі ліків від гемофілії.

Препарати для лікування гемофілії (невиліковного рідкісного генетичного захворювання, пов'язаного з порушенням згортання крові) будуть розподілені та доставлені до лікарень країни найближчим часом. Пацієнти їх отримають безоплатно.

ПРООН вже завершили закупівлі за 15 напрямами. Ліки постачаються в країну відповідно до узгодженого графіку без затримок. Завдяки підвищенню ефективності механізму закупівлі ліків за державний кошт, збережено більше 160 млн грн за всіма напрямками. На сьогодні уже поставлено лікарських засобів та медичних виробів на 478 млн із 1,3 млрд грн, на які вже укладено контракти.