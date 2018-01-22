Неафішований президентський відпочинок коштував понад 14 мільйонів гривень

УДО засекретило інформацію щодо охорони Порошенка під час відпочинку на Мальдівах

Управління державної охорони засекретило інформацію стосовно того, чи забезпечували його співробітники заходи охорони під час відпочинку президента України Петра Порошенка на Мальдівських островах з 1 по 8 січня. Про це йдеться у відповіді за підписом начальника УДО Валерія Гелетея на запит програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Перед публікацією розслідування «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента» редакція програми звернулася до Управління держохорони з проханням повідомити, чи були відряджені співробітники цього управління з президентом Порошенком під час відвідин Мальдів і якщо так, то скільки співробітників було відряджено; чи зустрічали співробітники УДО та транспорт управління Порошенка в аеропорту «Київ» вночі 8 січня та чи має голова держави, відповідно до чинного законодавства, право користуватись приватним літаком або чартером приватної компанії для приватних перельотів.

У відповіді УДО йдеться лише про те, що державна охорона посадових осіб, визначених законом, забезпечується безперервно в місцях їх постійного і тимчасового перебування, однак точних відповідей на запитання не надали.

«Запитувані відомості становлять службову інформацію», – йдеться у відповіді на запит.

Водночас знімальна група програми «Схеми» 8 січня ввечері зафіксувала, що на приліт президента в аеропорту «Київ» не чекав звичний кортеж, на перехрестях не чергували поліцейські, а довкола аеропорту не було нацгвардійців. Натомість на територію аеропорту, конспіруючись, час від часу вимикаючи фари, заїхали чотири мінібуси-фольксвагени і «Мерседес», як пізніше з’ясували журналісти, на так званих «номерах прикриття».

Із розслідування «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента» стало відомо про те, що Петро Порошенко відпочивав на Мальдівських островах у п’ятизірковому курортному готелі Chevan Blanc Randheli, що складається лише з розкішних приватних вілл посеред Індійського океану.

Неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становить понад 14 мільйонів гривень.

Із достовірних джерел «Схемам» стало відомо, що Петро Порошенко відпочивав на Мальдівських островах у п’ятизірковому курортному готелі Chevan Blanc Randheli, що складається лише з розкішних приватних вілл посеред Індійського океану.

У відповіді на запит програми «Схеми» в Адміністрації президента зазначили, що це був «короткий відпочинок»: «Цю поїздку він оплатив сам із власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації».

В офісі Порошенка також підкреслили, що всі дані щодо президентської діяльності розміщуються на офіційному сайті, водночас «рішення про те, що інформація про ці поїздки (на Мальдіви, а також до державної резиденції Гута на Івано-Франківщині у грудні минулого року – ред.) буде оприлюднена постфактум, було ухвалено заздалегідь, виходячи з міркувань безпеки».

Утім, в Адміністрації президента й особисто сам глава держави уникнули відповідей на питання журналістів «Схем» про те, в який спосіб здійснювалася оплата за переліт і проживання, в яку загальну суму обійшовся відпочинок, хто був разом із президентом на борту літака, а також чи зустрічався Порошенко з кимось з офіційних осіб інших країн, політиками чи бізнесменами під час свого перебування на Мальдівах та чи проходив він паспортний і митний контроль під час вильоту та прильоту.

15 січня «Схеми» надіслали запит Петрові Порошенку, продемонструвавши зібрані редакцією докази президентського вояжу в усіх подробицях. А вже наступного дня Адміністрація президента для видання «Інтерфакс» визнала факт президентського відпочинку на Мальдівах, щоправда без жодних дат і подробиць.