Саакашвілі: Порошенко вернувся з Мальдів – не з відпуски, а з самоволки

"У кінці грудня громадянин України Петро Порошенко приїхав у Жуляни, зайшов з чорного ходу, показав паспорт на інше ім'я і прізвище, сів на літак, не проходячи контроль, і полетів на Мальдіви, у порушення законів України, бо не передав повноваження головнокомандуючого. І так само вернувся", - сказав Саакашвілі.

"Я хочу спитати тих, хто вилизує чоботи української влади: то хто порушив кордон Порошенко чи Саакашвілі. Кого треба судити? Саакашвілі чи Порошенка?", - додав екс-президент Грузії.

Прибічники Саакашвілі стали кричати: "Порошенка!!!"

"Чи Порошенко не хоче себе притягнути до відповідальності за те, що в Україні вбивали людей, коли він жирів на сонці. Порошенко вернувся з Мальдів – не з відпуски, а з самоволки – і перше, що спитав, як там Саакашвілі?", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, триває Апеляційний суд у справі Саакашвілі. Під судом зібралась велика кількість прихильників екс-президента Грузії. На даний момент оголошено перерву до 14 год.