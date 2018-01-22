В Київському Апеляційному суді розглядається справа Саакашвілі

Виступає адвокат Чорнолуцький. Він намагається переконати їх у тому, що Міграційна служба порушила права громадянина Саакашвілі. Згідно з законодавством, він мав право в 30-денний термін оскаржити рішення позбавлення його громадянства України. Адвокат також озвучив вимогу щодо відводу нинішнього складу суддів і обрання нового складу.

Нагадаємо, під Апеляційним судом триває акція на підтримку екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Сам Саакашвілі попередньо наголосив, що судити треба не його, а президента Порошенка, який, за його словами, "У кінці грудня громадянин України Петро Порошенко приїхав у Жуляни, зайшов з чорного ходу, показав паспорт на інше ім'я і прізвище, сів на літак, не проходячи контроль, і полетів на Мальдіви, у порушення законів України, бо не передав повноваження головнокомандуючого. І так само вернувся", - сказав Саакашвілі.

"Я хочу спитати тих, хто вилизує чоботи української влади: то хто порушив кордон Порошенко чи Саакашвілі. Кого треба судити? Саакашвілі чи Порошенка?", - додав екс-президент Грузії.