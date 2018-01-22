Азербайджанського шахрая шукав Інтерпол, а знайшли українські прикордонники

Учора ввечері в пункт пропуску «Гоптівка» прибув громадянин Азербайджану 1976 року народження, який прямував до Росії. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку за шахрайство.

Наразі по даному факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м.Київ. Порушника передано працівникам Національної поліції.

Загалом з початку року співробітники Держприкордонслужби за допомогою бази даних Інтерполу виявили 54 порушники міжнародного законодавства.