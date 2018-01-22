На українсько-польському кордоні затримано чергового пішого мандрівника

Напередодні ввечері, прикордонники відділу «Краковець», за кількасот метрів від кордону з Польщею, затримали чоловіка, який в обхід пункту пропуску намагався потрапити до сусідньої Польщі. Інформацію про невідомого надали мешканці села у прикордонні. Розшукуваний виявився жителем Львівщини 1987 року народження. При собі чоловік мав посвідчення водія та речі необхідні для мандрівки. Як і в більшості схожих випадків громадянин пояснював, що прямував за кордон у пошуках кращого життя.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд.