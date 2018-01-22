АТО: Майже добу тривав режим припинення вогню

Майже добу тривав режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін. Проте, пізно увечері, близько 23.00, російсько-окупаційні війська не втрималися від провокацій і грубо порушили Мінські домовленості. Впродовж минулої доби зафіксовано 2 обстріли з боку бойовиків по позиціях Збройних Сил України.

На Луганському напрямку противник застосував важкі міномети наСвітлодарській дузі. Двічі, із тимчасово непідконтрольних українському уряду населених пунктів Нижнє Лозове та Калинівка, ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО у районі Луганського.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.

Унаслідок обстрілів, впродовж минулої доби, жоден український захисник не постраждав, інформує штаб АТО.