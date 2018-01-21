АТО: шість обстрілів, один поранений, четверо отримали бойові травми

Друга половина минулої доби починаючи з 17.00 минула без порушення режиму припинення вогню. Вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, вчора вдень, російсько-окупаційцні угруповання здійснили обстріли опорних пунктів Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями.

На Луганському напрямку ворог з гранатометів різних видів влаштував нетривалий обстріл укріплень наших захисників поблизу Луганського.

На Донецькому напрямку епіцентром збройної нестабільності стало Приазов’я. Тут, довкола Водяного, ворог неодноразово вів вогонь по наших позиціях зі 120-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також у цьому районі біля Широкиного противник застосував міномети калібру 82-мм та автоматичні станкові гранатомети. Крім того, бойовики активізувалися поблизу Новоселівки Другої, де порушили режим припинення вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Загалом, минулої доби, противник 6 разів порушив режим тиші.

У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще четверо отримали бойові травми. Стан усіх воїнів військові медики оцінюють як задовільний, їм надається необхідно лікарська допомога, інформує штаб АТО.