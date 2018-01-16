АТО: три обстріли, жодного пораненого

Минулої доби напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла, проте російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим перемир’я.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по оборонцях Зайцевого.

На Донецькому напрямку противник застосував 82-мм міномети, кулемети та стрілецьку зброю у районі Широкиного. Поблизу Кам’янки українські позиції були обстріляні бойовиками з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.

Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли опорних пунктів Збройних Сил України.

У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений, інформує штаб АТО.