Парламент у вівторок планує проголосувати закон про деокупацію Донбасу

Верховна Рада у вівторок почне роботу з розгляду у другому читанні проекту щодо "деокупації Донбасу", заявив спікер Ради Андрій Парубій.

"Почнемо роботу завтра саме з цього документа - законопроекту щодо деокупації Донбасу", - заявив пан Парубій на погоджувальній нараді з лідерами фракцій.

При цьому він передбачив, що його розгляд не буде швидким, адже між першим та другим читанням до нього подали 673 поправки.

"374 з них комітет відхилив, тому важко передбачити, скільки часу займе розгляд і схвалення документу", - додав Андрій Парубій.

Він сподівається, що за документ проголосуть "до обіду".

Ще на початку жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський проект закону про особливості політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. У запропонованому Порошенком документі Росію через дії на Донбасі визнають "агресором та окупантом".