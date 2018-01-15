На кордоні затримали викрадені в Україні «Міцубіші» та «Фольксваген»

Викрадений в Україні коштовний автомобіль затримали при виїзді з країни прикордонники Чопського загону. Покинути територію нашої країни на викраденому автомобілі «Міцубіші» 2006 року випуску намагався наш співвітчизник. Він прямував через пункт пропуску «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні.

Про виявлену іномарку поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ та співробітників поліції в Закарпатській області.

Крім того, минулої доби прикордонники Харківського загону виявили в пункті пропуску «Гоптівка» автомобіль з невідповідністю номеру кузова транспортного засобу з даними, зазначеними в реєстраційних документах. Виїхати до Росії автомобілем «Фольксваген» 1999 року випуску також намагався наш співвітчизник.

Про дане правопорушення повідомлено представників Нацполіції та складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.121-1 КУпАП (Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах).