На Закарпатті прикордонники виявили «Квіткові натюрморти» відомого австрійського художника (фото)

Культурні цінності знайшли серед посилок, що перевозились одним із рейсових автобусів.

На Закарпатті в пункті пропуску прикордонники виявили «Квіткові натюрморти» відомого австрійського художника

Дві картини, які, можливо, мають культурну чи історичну цінність і належать всесвітньо відомому австрійському художнику, виявили вчора близько опівдня прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску «Лужанка».

Картини прикордонники спільно з митниками знайшли серед посилок, що перевозились одним із рейсових автобусів, який повертався в Україну під керуванням нашого співвітчизника.

В ході огляду даного автобуса були виявлені 2 картини. Попередньо, - це полотна із колекції «Квіткові натюрморти» австрійського художника Нігга Йозефа(ХVIII-ХІХcт.)

Наразі картини вилучено та передано на експертизу, яка встановить їх походження.

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