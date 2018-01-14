Терористи обстріляли опорний пункт прикордонників зенітними установками та гранатометами

Учора близько 19-ї години російсько-терористичні війська відкрили вогонь з боку н.п.Октябрь, що на непідконтрольній Україні території.

Обстріл бойовики здійснили зі ЗУ-23 та АГС-17 у напрямку опорного пункту, що перед КПВВ «Гнутове», де несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби. Гранати розірвалися за 20‑50 м від опорного пункту.

Постраждалих немає, інфраструктуру не пошкоджено. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.