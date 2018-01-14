Цукерки з присмаком марихуани виявили на Одещині

Отримавши завчасно інформацію про можливе порушення, співробітники оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління разом з прикордонниками Білгород-Дністровського загону в автівці громадянина Молдови виявили наркотичну речовину. Вона була замотана в обгортки з-під цукерок.

26-річний громадянин Республіки Молдова повертався додому через пункт пропуску «Кучурган» вчора. Під час оформлення спільна прикордонно-митна оглядова група автівку чоловіка перевірила досить ретельно. До огляду також залучили натренованого на пошук наркотиків прикордонного службового собаку, який відразу вказав на наявність заборонених речей.

Знаходилися вони в коробці з-під цукерок. Поміж смачних шоколадних солодощів були виявлені і цукерки іншого виробництва. Винахідливий чоловік замотав сіро-зелену речовину, ймовірно марихуану, в обгортки, та таким чином сподівався провезти зілля через кордон.

Виявлену речовину, вага якої склала 10 грамів, вилучили, наразі її направили на експертизу. По даному факту проінформовано правоохоронні органи України.