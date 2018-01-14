Міноборони працює в напрямку залучення резервістів до підписання контрактів

В Збройних Силах України проходять службу в оперативному резерві понад 140 тисяч резервістів. Переважна їх більшість – колишні мобілізовані з бойовим досвідом, яких після завершення терміну служби зарахували в оперативний резерв, що є обов’язковим під час особливого періоду. В даний час ведеться робота щодо переходу від обов’язкової служби у резерві до добровільної із підписанням контракту на службу у військовому резерві. З метою спільного опрацювання шляхів такого переходу, пошуку вагомих стимулів для укладання контрактів на службу у військовому резерві при Генерального штабі ЗС України створили Раду резервістів Збройних Сил України.

«Наша мета – формування добровільного резерву з осіб, які за власним бажанням укладатимуть контракт із командиром своєї бригади, самостійно прибуватимуть на збори і виконуватимуть обов’язки у складі своєї частини», – зазначив начальник відділу впровадження служби в резерві мобілізаційного управління Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України полковник Михайло Щербіна.

На збори залучили резервістів, які представляють бойові бригади всіх видів та окремих родів військ Збройних Сил України. Саме вони і сформували Раду резервістів, яка виконуватиме функції колективного дорадчого органу при Генеральному штабі. Шляхом голосування було обрану голову, заступника та секретаря Ради. Також розпочато роботу з опрацювання відповідного Положення Ради, плану роботи на 2018 рік та проекту Закону України щодо соціальних пільг і гарантій резервістам за контрактом.

«Сподіваюся, що наша робота дасть змогу зробити навчальні збори резервістів у складі бригади кращими, більш організованими та злагодженими. Розпочнемо роботу з обробки всіх тих пропозицій, які були висловлені під час зборів. Будемо працювати з юристами та законодавцями, тому що є потреба внесення змін до деяких законів та нормативно-правових актів», – розповів голова Ради резервістів молодший сержант Тарас Ткалич.

Завдяки створенню цієї Ради резервісти зможуть напряму надавати свої пропозиції до керівництва Збройних Сил України, надати допомогу в опрацюванні законодавчих ініціатив та просто просувати саму ідею служби у резерві як досить потужний інструмент посилення обороноспроможності країни.

«Члени Ради резервістів виконуватимуть представницькі функції Ради на місцях, тобто кожен в своїй області. Вони співпрацюватимуть з військовими комісаріатами, з бригадами та самими резервістами. Таким чином, я думаю, ми покращимо умови проходження служби у військовому резерві, якість підготовки на зборах резервістів, вирішимо кадрові проблемні питання», – зазначив заступник голови Ради резервістів молодший лейтенант Мирослав Гай.

Головне завдання Ради – організація взаємодії між резервістами та керівництвом Генерального штабу, надання допомоги щодо організації підготовки оперативного резерву Збройних Сил України. Передбачається, що в подальшому Рада резервістів буде збиратися щоквартально.