АТО: шість обстрілів, один поранений

Друга половина минулої доби починаючи з 15.30 минула без порушення режиму припинення вогню. Вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, вчора вдень, російсько-окупаційцні угруповання вперше у цьому році та вперше за час новорічно-різдвяного перемер’я грубо порушили Мінські домовленості і застосували по позиціях Збройних Сил України, окрім піхотного озброєння та мінометів, ще й артилерійські системи.

На Донецькому напрямку противник вів вогонь з артилерійської установки калібру 122 мм, важких мінометів та гранатометів біля Водяного, що на Приазов’ї. Біля Павлополя бойовики здійснили обстріл наших позицій зі 120-мм мінометів. Крім того, важкі міномети, гранатомети та ПТРД ворог застосував у районі шахти Бутівка, а 82-мм міномети і стрілецьку зброю – неподалік Кам’янки. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї незаконні збройні формування прицільно стріляли біля Верхньоторецького.

На Луганському напрямку зафіксовано п’ять розривів від міномету калібру 82-мм довкола Новолуганського.

Загалом, минулої доби, зафіксовано 6 обстрілів укріплень Збройних Сил України. У одному випадку українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь.

Унаслідок ворожих обстрілів не загинув жоден український воїн, проте один захисник зазнав бойової травми. Військові лікарі кваліфікують стан здоров’я військовослужбовця як задовільний, інформує штаб АТО.