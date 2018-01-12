У Києві ліквідовано канал контрабандного переміщення культурних цінностей

Під час виконання заходів з протидії та дискредитації каналу контрабандного переміщення предметів, що представляють значну культурну цінність, Головним центром оперативно-технічних заходів Державної прикордонної служби України та слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області, в рамках кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України «Контрабанда», було проведено слідчі дії – огляд та обшук у помешканнях фігурантів справи, жителів міста Києва.

За результатами проведених заходів було вилучено близько 60 предметів, які представляють культурну цінність, на які накладено арешт та направлено на відповідні експертні дослідження.

Також на одній з адрес вилучено ймовірно наркотичну речовину рослинного походження.

На даний час подальші слідчі заходи продовжуються.