АТО: Українські військові продовжують нести втрати

Російсько-окупаційні угрупування продовжують нехтувати домовленостями про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілють із заборонених Мінськими угодами мінометів оборонні укріплення Збройних Сил України.

На Луганському напрямку основна вогнева активність противника спостерігалася у районі Світлодарської дуги. Ворог зі 120-ти та 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь довкола Луганського, а з гранатометів різних видів і стрілецької зброї прицільно стріляв по захисниках Новолуганського. В останньому випадку наші воїни були вимушені придушувати вогневу активність бойовиків. Також, з великокаліберних кулеметів, незаконні збройні формування порушували перемир’я біля Новозванівки.

На Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стало Приазов’я. Тут окупанти активно застосовували 120-ти та 82-мм міномети на околицях Широкиного, Гнутового і Лебединського. Окрім того, з гранатометів різних видів були обстріляні оборонці Пісків.

Слід відзначити, що впродовж минулої доби агресор продовжував здійснювати повітряну розвідку. Безпілотники противника, які заборонені до застосування Мінськими домовленостями, були зафіксовані на різних ділянках лінії зіткнення у семи випадках.

Загалом, минулої доби, зафіксовано 9 обстрілів сил АТО з боку бойовиків.

На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. Під час виконання бойових завдань загинув один український воїн, ще двоє зазнали поранень і двоє – отримали бойові травми, інформує штаб АТО.