Втратив автомобіль через 90 пачок контрабандних сигарет

Учора в пункт пропуску «Порубне», що на українсько-румунському кордоні, прибув вантажний автомобіль «DAF» 2010 року випуску. Під час огляду транспортного засобу грецької реєстрації прикордонники Чернівецького загону із залученням службового собаки та спільно з митниками виявили 90 пачок контрабандних сигарет на загальну суму 2,6 тисячі гривень. Громадянин Греції намагався приховати тютюнові вироби в панелі приладів та в ящику для акумулятора транспортного засобу.

Знайдені сигарети та транспортний засіб вартістю 900 тисяч гривень вилучено працівниками фіскальної служби.

Крім того, прикордонники Львівського загону під час здійснення заходів контролю легкового автомобіля «Volkswagen» польської реєстрації у паливному баку транспортного засобу виявили 100 пачок контрабандних тютюнових виробів. Наш співвітчизник прямував іномаркою до Польщі через пункт пропуску «Грушів».

Виявлені сигарети вилучені встановленим порядком представниками ДФС.