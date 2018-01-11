У 2018-му освітня субвенція залежатиме від особливості території

З 1 січня 2018 року застосовується нова формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Відповідну постанову № 1088 Уряд ухвалив 27 грудня 2017 р.

Документ, зокрема, враховує такі показники як кількість учнів, особливості території, заробітна плата вчителя, щільність учнів, розрахункова наповнюваність класів.

Розподіл субвенції здійснюватиметься на підставі розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, контингента учнів, навчального плану; заробітної плати вчителя; коригуючих коефіцієнтів. Варто зазначити, що перегляд розрахункової наповнюваності класів та відповідних коефіцієнтів здійснюється раз на три роки.

Рішення відповідає вимогам Бюджетного кодексу, де визначено, що освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.