АТО: Ситуація загострилась, є вбиті та поранені

Доба, що минула, відзначилася певним загостренням ситуації у районі проведення АТО. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я і збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення.

На Луганському напрямку, за темної пори, бойовиками були обстріляні з мінометів різних калібрів укріплення Збройних Сил України поблизу Троїцького. Особливу вогневу активність противник також виявляв у районі Світлодарської дуги. Зокрема, на підступах до Луганського агресор неодноразово, як удень так і ввечері, вів вогонь зі 120-ти і 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів. Крім того, довкола Новолуганського півтори години ворог обстрілював наші позиції з гранатометів, кулеметів та мінометів різних калібрів. Зважаючи на те, що в останньому випадку обстріли загарбників мали прицільний характер та несли безпосередню загрозу життю і здоров’ю українських воїнів, наші захисники були вимушені придушити вогневу активність окупантів із озброєння незабороненого Мінськими домовленостями.

На Донецькому напрямку противник порушував домовленості про припинення вогню з автоматичних станкових гранатометів біля Верхньоторецького та шахти Бутівка.

Загалом минулої доби зафіксовано 7 обстрілів сил АТО з боку бойовиків. У одному випадку українські військові дали агресору адекватну відповідь.

На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів, ще троє зазнали поранень, а один – отримав бойову травму, інформує штаб АТО.