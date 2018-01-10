На кордоні виявлено викрадену іномарку

Співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Росією та Білоруссю виявили іномарку, яка знаходилась у міжнародному розшуку, та автомобіль із невідповідним номером кузова.

Учора вранці в пункт пропуску «Гоптівка», на виїзд з України, прибув автомобіль «Audi» 2010 року випуску української реєстрації. Під час здійснення заходів прикордонного контролю на транспортний засіб, яким керував наш співвітчизник, спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясували охоронці кордону Харківського загону, вказаний транспортний засіб перебував у міжнародному розшуку, як викрадений на території України.

По даному факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Іномарку встановленим порядком передано працівникам Нацполіції.

Крім того, правоохоронці Житомирського загону в ході перевірки автомобіля «Mercedes» 2006 року випуску виявили невідповідність номера кузова з даними, зазначеними у свідоцтві про реєстрацію. Іномаркою української реєстрації, наш співвітчизник прямував через пункт пропуску «Виступовичі» з України.

Наразі, стосовно водія складено протокол про правопорушення за статтею 121-1 КУпАП (Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах).