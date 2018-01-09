Викрадену у Німеччині іномарку виявили на кордоні з Росією

Прикордонники Харківського загону на українсько-російському кордоні виявили автомобіль, який знаходився у міжнародному розшуку.

Учора ввечері в пункт пропуску «Гоптівка», прибув автомобіль «Audi» 2000 року випуску німецької реєстрації під керуванням громадянина України. Під час здійснення прикордонних заходів контролю транспортного засобу, відбулось спрацювання міжнародної бази даних Інтерполу. Як з’ясували правоохоронці, іномарка була викрадена на території Німеччини.

По цьому факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Автомобіль передано співробітникам Національної поліції.

У результаті підключення прикордонного відомства до баз даних Інтерполу співробітники Держприкордонслужби щоденно затримують злочинців, які перебувають у міжнародному розшуку, виявляють викрадені автомобілі та паспортні документи. Зокрема у 2017 році було реалізовано понад 3 тисячі спрацювань, з них майже 2,1 тисячі відносно громадян, 210 - на транспортні засоби та 722 - на паспортні документи.