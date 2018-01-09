Сьогодні починається реєстрація на пробне тестування

Із 9 січня абітурієнти можуть самостійно реєструватися для участі в пробному ЗНО на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Зареєстровані учасники можуть скласти тести з таких навчальних предметів:

24 березня – з української мови і літератури;

31 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Участь у пробному ЗНО є платною послугою. Вартість участі у пробному тестуванні з одного предмета – 132 грн.

Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, там до 1 березня розміщуватиметься інформація про час і місце проходження пробного ЗНО, а згодом – результати тестування.

Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" у такі терміни:

з української мови і літератури з 24 до 26 березня;

з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької, іспанської мов з 31 березня до 2 квітня.

Результати тестування з української мови і літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках 30 березня, з інших предметів – 6 квітня.

На стоматологію, медицину та педіатрію прийматимуть зі 150 балами ЗНО з профільних предметів

Реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО.

Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.

Докладніше про проходження пробного тестування, можна дізнатися на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, у 2018 році абітурієнти зможуть скласти тести ЗНО, видрукувані шрифтом Брайля.

Люди з порушенням зору зможуть зареєструватися на ЗНО-2018 разом з іншими абітурієнтами. Реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року.

Як повідомлялося раніше, основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня до 13 червня.

У 2018 році ЗНО з української мови і літератури складатимуть випускники не лише шкіл, а й професійно-технічних навчальних закладів і коледжів.

У тестах з іноземних мов наступного року з'явиться елемент оцінювання сприйняття мови на слух – аудіювання.

Крім того, під час проведення тестування з іноземних мов буде застосовано дворівневий підхід до оцінювання.