Увечері ворог не зміг втриматися від провокацій та зірвав мирні домовленості

Увечері ворог не зміг втриматися від провокацій та зірвав мирні домовленості

Майже добу протрималося Різдвяне перемиря.

Джерело: Відомості

Увечері ворог не зміг втриматися від провокацій та зірвав домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню. 
Зокрема, на Донецькому напрямку, противник з 82-мм мінометів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Верхньоторецького. Тут окупанти випустили у бік наших захисників півтора десятка мін. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
На інших ділянках лінії зіткнення порушень режиму тиші не зафіксовано.
Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку минулої доби поранення зазнав 1 військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно доставлено до військово-медичної установи, інформує штаб АТО.

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