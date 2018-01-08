Увечері ворог не зміг втриматися від провокацій та зірвав мирні домовленості
Майже добу протрималося Різдвяне перемиря.
Увечері ворог не зміг втриматися від провокацій та зірвав домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.
Зокрема, на Донецькому напрямку, противник з 82-мм мінометів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Верхньоторецького. Тут окупанти випустили у бік наших захисників півтора десятка мін. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
На інших ділянках лінії зіткнення порушень режиму тиші не зафіксовано.
Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку минулої доби поранення зазнав 1 військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно доставлено до військово-медичної установи, інформує штаб АТО.