Уляна Супрун: Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави

В.о. Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун відповіла на питання про медичну реформу в ефірі програми "Час.

"Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави безоплатно. На первинній ланці пацієнти не мають оплачувати нічого: тут є 100% покриття від держави. Ті тарифи, які визначаються, це тарифи, скільки держава буде платити лікарям. Пацієнт не платить тарифи - він отримує послуги безоплатно, бо він уже заплатив за свою страховку, сплачуючи податки", - наголосила доктор Уляна Супрун.