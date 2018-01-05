Уляна Супрун: Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави
Послуги безоплатні, бо українці уже заплатили за свою страховку, сплачуючи податки.
В.о. Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун відповіла на питання про медичну реформу в ефірі програми "Час.
"Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави безоплатно. На первинній ланці пацієнти не мають оплачувати нічого: тут є 100% покриття від держави. Ті тарифи, які визначаються, це тарифи, скільки держава буде платити лікарям. Пацієнт не платить тарифи - він отримує послуги безоплатно, бо він уже заплатив за свою страховку, сплачуючи податки", - наголосила доктор Уляна Супрун.