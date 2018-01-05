Уляна Супрун: Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави

Уляна Супрун: Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави

Послуги безоплатні, бо українці уже заплатили за свою страховку, сплачуючи податки.

Джерело: Відомості

В.о. Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун відповіла на  питання про медичну реформу в ефірі програми "Час.

 "Кожен громадянин України отримає медичну страховку від держави безоплатно. На первинній ланці пацієнти не мають оплачувати нічого: тут є 100% покриття від держави. Ті тарифи, які визначаються, це тарифи, скільки держава буде платити лікарям. Пацієнт не платить тарифи - він отримує послуги безоплатно, бо він уже заплатив за свою страховку, сплачуючи податки", - наголосила доктор Уляна Супрун.

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