АТО: Минулої доби ворог здійснив чотири прицільні обстріли українських позицій

Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Впродовж минулої доби ворог здійснив чотири прицільні обстріли позицій Збройних Сил України. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку.

На Приазов’ї противник вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО на підступах до низки прифронтових населених пунктів. Зокрема, оборонців Водяного та Гранітного бойовики провокували із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А у районі Павлополя агресор застосував, окрім цієї зброї, ще й гранатомети та 82-мм міномети.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У результаті ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав. інформує штаб АТО.