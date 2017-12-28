Україна залучає $500 млн кредиту китайської CCEC для фінансування державного лізингового житла

Кабінет Міністрів України погодив залучення $500 млн кредиту від Китайської національної корпорації генеральних підрядів (CCEC) для фінансування реалізації державного інвестиційного проекту “Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу”.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

“Впровадження проектів державного лізингового житла в Україні — це колосальні позитивні зміни на ринку житлової нерухомості, адже на спрощених умовах лізингу більша кількість громадян зможуть придбати власне житло. Дуже радий, що Уряд підтримує цю важливу ініціативу і вже погодив залучення $500 млн кредиту від Китайської національної корпорації генеральних підрядів (CCEC) на реалізацію таких проектів в Україні. Зі свого боку Мінрегіон готовий всіляко підтримувати ці зміни”, – сказав він.

Кредит під державну гарантію надаватиметься строком на 15 років, ефективна відсоткова ставка складатиме 4,5 % річних. Вибірка кредиту здійснюватиметься окремими траншами згідно із затвердженим графіком фінансування.

Нагадаємо, впровадженням державного фінансового лізингу в Україні займається Державна іпотечна установа України. За результатами відкритого конкурсу із залучення зовнішніх запозичень для фінансування реалізації цього інвестиційного проекту переможцем стала Китайська національна корпорація генеральних підрядів (CСЕС).

Довідково. Придбання житла у лізинг – це альтернатива кредитування, яка передбачає оренду житла з правом його викупу в кінці терміну. Головна відмінність від кредиту полягає в тому, що лізинг має спрощену процедуру оформлення і деякі податкові пільги для юридичних осіб. Для отримання лізингового фінансування не потрібно оформлення застави, оскільки предмет лізингу належить лізинговій компанії, а право власності переходить до клієнта після повної виплати лізингових платежів.