Донька забила матір до смерті

Трагедія сталася на Івано-Франківщині у місті Калуш 27 грудня, про що повідомила Нацполіція Івано-Франківської області.

"Сімейна драма сталася біля 3 години ночі, за місцем проживання потерпілої. На грунті довготривалих неприязних відносин зі своєю 64-річною матір’ю 25-річна дочка в ході сварки нанесла їй численні удари руками та ногами по голові та тілу, чим спричинила тяжкі тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні.

У 64-річної жінки були закрита черепно-мозкової травма, струс головного мозку, закриті травми грудної клітки, перелом ключиці, множинні переломи ребер справа, закрита травма живота, перитоніт, множинні крововиливи усього тіла.

Після того, як мати знепритомніла, підозрювана викликала швидку допомогу. Донька втекла з місця події. За декілька годин її затримали правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальне провадження. 25-річній жінці загрожує термін позбавлення волі від 7 до 10 років".