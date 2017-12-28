Українка хотіла дати польському прикордоннику хабар за швидше проходження контролю

Інцидент трапився у вівторок, 26 грудня, у польсько-українському пункті пропуску в Медиці. Українка поверталася до Києва з Бонна, де працювала покоївкою.

«Під час контролю виявилося, що вона перевищила час свого перебування у Німеччині. Співробітник Прикордонної служби поінформував іноземку про порушення правил Прикордонного кодексу Шенгенської зони, що пов’язано з депортацією. Тоді жінка спробувала дати йому 175 євро, стверджуючи, що вона поспішає на свята додому», - сказала Пікор.

Щодо жінки відкрито кримінальне проводження та процедуру, пов’язану з видачею рішення про обов’язок повернення та забороною в’зду до Польщі терміном до трьох років.

Це не поодинокий випадок на польсько-українському кордоні протягом передсвяткового тижня, пов’язаний з перевищенням періоду перебування у державах ЄС (дозволений максимальний період перебування складає 90 днів протягом шести місяців).

«Рекордсмен» - це 27-річний українець, який перевищив дозволений період перебування на терені Шенгену на 1189 днів. Чоловіка покарали штрафом та депортували в Україну. Крім того, йому заборонений в’їзд до Польщі та Шенгенської зони протягом одного року, інформує Польське радіо.