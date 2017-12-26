На Рівненщині запрацював перший в Україні Центр реабілітації наслідків нейротравм для учасників АТО

Учасникам АТО допомагатимуть боротися з наслідками важких черепно-мозкових та спинальних травм у Рівненському обласному госпіталі у селищі Клевань. Це перше таке відділення в системі МОЗ.

Центр облаштували сучасним обладнанням. Тут 50 ліжок, курс лікування в середньому триває 180 днів. Пацієнти можуть пройти реабілітацію і отримати терапевтичний супровід супутніх захворювань, скористатися повним спектром оздоровчих процедур госпіталю.

«Кілька місяців напруженої роботи МОЗ спільно з Урядом та небайдужими людьми. Результат – центр реабілітації в Клевані. Тепер він приймає на якісну та безоплатну допомогу наших громадян. Якщо родина пацієнта передає останнє, щоб поставити його на ноги, або рік чекає в чергах на безоплатне лікування, то в країні щось не так. Тепер нарешті з’явилося місце, де чудові фахівці в прекрасних умовах нададуть всебічну допомогу», – сказала в. о. Міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун.

Це гарний приклад співпраці держави, області, працівників госпіталю, міжнародних експертів. Це той приклад, де пацієнт – у центрі уваги.

За словами заступниці голови Рівненської ОДА Світлани Богатирчук-Кривко, на ремонт приміщення з обласного бюджету виділили 7 мільйонів гривень та ще 11 мільйонів спрямували з Державного фонду регіонального розвитку. Окремо на придбання медичного обладнання з держбюджету виділили 28 мільйонів гривень.