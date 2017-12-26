Понад 870 одиниць зброї, майже 18 тисяч боєприпасів та 14 кілограмів вибухівки виявили прикордонники за рік

Протягом 11 місяців поточного року на державному кордоні України, на лінії розмежування в районі проведення АТО та на адмінмежі з ТОТ АР Крим співробітники Держприкордонслужби виявили та вилучили понад 870 одиниць зброї, серед якої 43% холодної та майже 13% вогнепальної. Крім того було знайдено 17,9 тисяч боєприпасів та 14 кілограмів вибухівки.

Зокрема в ході перевірки оперативної інформації щодо накопичення вогнепальної зброї та бойових припасів в населеному пункті Новотроїцьке правоохоронці за допомогою службового собаки виявили сховок. У ньому містився тротил, 4 протитанкові міни, понад 200 патронів, 44 електродетонатори, 15 детонаторів для протитанкових мін, 7 ручних гранат та протитанкова керована ракета тощо. Даний арсенал повинен був використовуватись для диверсій на території України.

А в пункті пропуску «Ягодин» прикордонний наряд в легковику «Фольксваген» виявив замотану в простирадло металеву шаблю з піхвами до неї. Власником визнав себе громадянин Італії, який їхав в автівці як пасажир. Шаблю вилучили для проведення експертизи.

Крім того, у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чаплинка» прикордонники спільно з представниками ДФС у громадянки України, яка направлялась з Феодосії до Нової Каховки виявили лук та 13 стріл до нього без відповідних дозвільних документів.

Ще одній спробі перевезти через кордон набої завадили на Закарпатті. Зокрема, українець, повертаючись додому, прихопив з собою «зайвих» 700 набоїв. Перетинаючи кордон в пункті пропуску «Лужанка» він надав дозвіл на перевезення двох гладкоствольних мисливських рушниць та 4 тисяч набоїв. Однак, при огляді транспортного засобу було знайдено значно більшу кількість патронів.

Додамо, що показники виявлення зброї за 11 місяців цього року залишилися на рівні минулорічних.