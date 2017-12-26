Понад 870 одиниць зброї, майже 18 тисяч боєприпасів та 14 кілограмів вибухівки виявили прикордонники за рік
Показники виявлення зброї за 11 місяців цього року залишилися на рівні минулорічних.
Протягом 11 місяців поточного року на державному кордоні України, на лінії розмежування в районі проведення АТО та на адмінмежі з ТОТ АР Крим співробітники Держприкордонслужби виявили та вилучили понад 870 одиниць зброї, серед якої 43% холодної та майже 13% вогнепальної. Крім того було знайдено 17,9 тисяч боєприпасів та 14 кілограмів вибухівки.
Зокрема в ході перевірки оперативної інформації щодо накопичення вогнепальної зброї та бойових припасів в населеному пункті Новотроїцьке правоохоронці за допомогою службового собаки виявили сховок. У ньому містився тротил, 4 протитанкові міни, понад 200 патронів, 44 електродетонатори, 15 детонаторів для протитанкових мін, 7 ручних гранат та протитанкова керована ракета тощо. Даний арсенал повинен був використовуватись для диверсій на території України.
А в пункті пропуску «Ягодин» прикордонний наряд в легковику «Фольксваген» виявив замотану в простирадло металеву шаблю з піхвами до неї. Власником визнав себе громадянин Італії, який їхав в автівці як пасажир. Шаблю вилучили для проведення експертизи.
Крім того, у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чаплинка» прикордонники спільно з представниками ДФС у громадянки України, яка направлялась з Феодосії до Нової Каховки виявили лук та 13 стріл до нього без відповідних дозвільних документів.
Ще одній спробі перевезти через кордон набої завадили на Закарпатті. Зокрема, українець, повертаючись додому, прихопив з собою «зайвих» 700 набоїв. Перетинаючи кордон в пункті пропуску «Лужанка» він надав дозвіл на перевезення двох гладкоствольних мисливських рушниць та 4 тисяч набоїв. Однак, при огляді транспортного засобу було знайдено значно більшу кількість патронів.
Додамо, що показники виявлення зброї за 11 місяців цього року залишилися на рівні минулорічних.