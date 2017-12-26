Житель Сумщини намагався на «копійці» прорватися через українсько-російський кордон

Близько 17-ї години в пункт пропуску «Бачівськ" прибув автомобіль марки «ВАЗ». На ньому прямував громадянин України 1972 року народження, житель Сумщини. Після проходження прикордонного контролю автівка була направлена прикордонниками в зону митного контролю. В ході оформлення співробітниками ДФС транспортного засобу водій раптово здійснив маневр та, набираючи швидкість, намагався покинути пункт пропуску. Прикордонники відреагували миттєво та за допомогою засобів примусової зупинки авто було зупинено й блоковано.

За порушення режиму в пункті пропуску та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця, або працівника Держприкордонслужби на нашого співвітчизника складено протоколи про адміністративне правопорушення за статтями 202 та 185-10 КУпАП.