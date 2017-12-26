АТО: Вечірньої пори ворог двічі відкривав вогонь по позиціях українських військових

Незважаючи на взаємне дотримання режиму припинення вогню впродовж усього вчорашнього дня, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, все ж таки вдались до підступної провокації та здійснили обстріл позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

На Донецькому напрямку, близько 19.00, російські найманці вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО в районі населеного пункту Павлопіль на Приазов’ї. 5 мін калібру 120-мм у бік українських позицій прилетіли з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв наші опорні пункти біля Станиці Луганської.

Окрім того, у районі населеного пункту Новгородське зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями.

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 2 рази порушили режим тиші. В обох випадках українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Збройних Сил України забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей.

У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав, інформує штаб АТО.