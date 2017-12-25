У Харкові підірвали машину екс-начальника Нацполіції

Вранці 25 грудня у дворі будинку одного з будинків Харкова підірвали машину екс-начальника Нацполіції в Харківській області, начальника відділу оперативних розробок в східному регіоні Миколи Черемухіна.

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

В результаті вибуху ніхто не постраждав.

"Кажуть, було чути вибух о 7:30. А під машиною виявили ще три гранати, які не розірвались. Швидше за все, заклали, 4 гранати, які мали вибухнути при початку руху автомобіля, але одна вибухнула завчасно", – сказало джерело.

У відділі комунікацій Нацполіції в Харківській області, пообіцяли прокоментувати ситуацію найближчим часом, інформує.