АТО: Ворог випустив біля Кримського понад двадцять мін

Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України.

На Луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Кримського та випустив загалом понад двадцять мін.

На Донецькому напрямку у вечірній час противник зі стрілецької зброї обстрілював наші оборонні укріплення біля Авдіївки та Красногорівки, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики порушували перемир’я неподалік Кам’янки.

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 6 разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення.

Підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін та дотримуються Мінських домовленостей, інформує штаб АТО.