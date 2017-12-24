«ВАЗ» та «Volvo» із підробленими VIN-номерами виявлені в пунктах пропуску

Два транспортних засоби з невідповідністю номерів кузовів виявили співробітники Держприкордонслужби минулої доби.

Учора, в пункти пропуску «Мілове» та «Катеринівка» прибули громадяни України та Росії на автомобілях «ВАЗ» та «Volvo» 1975 та 1999 років випуску відповідно. Під час здійснення заходів контролю, прикордонники Луганського та Сумського загонів виявили невідповідність ідентифікаційних номерів кузовів даних транспортних засобів. Автомобілями української та російської реєстрації громадяни прямували на в’їзд та виїзд з України.

Транспортні засоби та протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 121-1 КУпАП (Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах) передано співробітникам Нацполіції.