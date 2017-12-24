АТО: ворог порушує домовленості про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят

Російсько-окупаційні війська зривають домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят, яке мало розпочатися 23 грудня у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей вздовж лінії розмежування сторін.

Впродовж минулої доби зафіксовано 3 факти порушення перемир’я з боку бойовиків.

Російсько-терористичні війська вчора вдень цинічно обстріляли підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання поблизу Луганського, Авдіївки та Лебединського. Такі підступні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню.

На жаль, внаслідок ворожого снайперського пострілу, загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. Він отримав поранення не сумісне з життям у районі Світлодарської дуги.

Підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін та дотримуються Мінських домовленостей, інформує штаб АТО.