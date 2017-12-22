Депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар заявили про вихід із фракції БПП

Депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар заявили про вихід із фракції БПП

Про це Кривенко написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Джерело: Відомості

"Разом з Павлом Кишкарем офіційно оголосили про вихід з фракції БПП.
Причини, які змусили нас перебувати у фракції більше неактуальні. 
Перебування у фракції ніяким чинном не наблизило звільнення Гонтарєвої чи зняття з посади російського громадянина труханова. 
Ми не голосували ні за пенсійну реформу, ні за кодекси, ні за «аудитора з торби» НАБУ, ні за декларації для громадських активістів-антикорупціонерів. 
Утиски НАБУ, тиск на антикорупційний комітет, Ротердам + та купа іншого проти чого ми виступаємо. 
У квітні 2016-го керівництво Руху вирішило, що дострокові вибори по старим правилам приведуть до ВР ще гірший склад, ніж обрано було на романтичних настроях після Революції Гідності у 2014-му. 
Тим паче всі закордоні партнери нас попереджали: Дострокові вибори —> Скасування санкцій. А ми точно розуміли, що скасування санкцій означає початок пробивання путіним сухопутного коридору на Крим.

Ми зачитали заяву, що і далі клеймитемемо ліпецьку фабрику, вимагатимемо відставки Гонтарєвої, голосуватимемо на свій розсуд.

Народний Рух є державницькою партією, тому ми і надалі будемо дотримуватись наших принципів: незалежно голосувати, аргументовано критикувати владу, не підтримувати невірних рішень Уряду, Президента і Ради. Підтримувати необхідні для Держави. 
Відводимо собі залишок зими-літо для вимагання та втілення ключових позицій з коаліційної угоди. Відкритті списки, недоторканість. Безпековий та Економічний блок угоди. Там вірно все написано. Але не виконується. Якщо не будуть виконані ключові вимоги - вийдемо з коаліції".

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