Депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар заявили про вихід із фракції БПП

"Разом з Павлом Кишкарем офіційно оголосили про вихід з фракції БПП.

Причини, які змусили нас перебувати у фракції більше неактуальні.

Перебування у фракції ніяким чинном не наблизило звільнення Гонтарєвої чи зняття з посади російського громадянина труханова.

Ми не голосували ні за пенсійну реформу, ні за кодекси, ні за «аудитора з торби» НАБУ, ні за декларації для громадських активістів-антикорупціонерів.

Утиски НАБУ, тиск на антикорупційний комітет, Ротердам + та купа іншого проти чого ми виступаємо.

У квітні 2016-го керівництво Руху вирішило, що дострокові вибори по старим правилам приведуть до ВР ще гірший склад, ніж обрано було на романтичних настроях після Революції Гідності у 2014-му.

Тим паче всі закордоні партнери нас попереджали: Дострокові вибори —> Скасування санкцій. А ми точно розуміли, що скасування санкцій означає початок пробивання путіним сухопутного коридору на Крим.

Ми зачитали заяву, що і далі клеймитемемо ліпецьку фабрику, вимагатимемо відставки Гонтарєвої, голосуватимемо на свій розсуд.

Народний Рух є державницькою партією, тому ми і надалі будемо дотримуватись наших принципів: незалежно голосувати, аргументовано критикувати владу, не підтримувати невірних рішень Уряду, Президента і Ради. Підтримувати необхідні для Держави.

Відводимо собі залишок зими-літо для вимагання та втілення ключових позицій з коаліційної угоди. Відкритті списки, недоторканість. Безпековий та Економічний блок угоди. Там вірно все написано. Але не виконується. Якщо не будуть виконані ключові вимоги - вийдемо з коаліції".