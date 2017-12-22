АТО: один загиблий, двоє поранено

Російсько-окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим тиші. Агресор й надалі застосовує зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями, зокрема танки і важкі міномети.

На Луганському напрямку, в другій половині доби, у бік наших захисників біля Кримського стріляв ворожий снайпер, а близько опівночі довкола цього населеного пункту бойовики відкрили вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів і великокаліберних кулеметів загарбники порушували перемир’я на підступах до Світлодарська, інформує штаб АТО.

На Донецькому напрямку найгарячіше було неподалік Пісків. Спочатку окупанти вели вогонь по наших оборонцях з мінометів 82-го калібру, гранатометів і кулеметів, а згодом посилили тиск і застосували танкове озброєння та 120-мм міномети. Крім того, з важкого міномету противник обстрілював підступи до Водяного, що на Приазов’ї. На інших ділянках нашої оборони неспокійно у передмісті Авдіївки та поблизу Кам’янки, де ворог неодноразово вів вогонь по українських укріпленнях із мінометів та піхотного озброєння.

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 16 разів порушили режим тиші. За потреби українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь.

На жаль, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО загинув, ще двох – було поранено.