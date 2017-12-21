Україну чекають сильні снігопади

В "Укргідрометцентрі" повідомили, що найближчої доби – 22 грудня – практично вся територія України й надалі залишатиметься у полоні холодних повітряних мас, хмарну погоду з опадами визначатиме атмосферний фронт, що переміщається із Центральної Європи.

У п’ятницю майже у всіх областях пройдуть снігопади, а мешканцям західних, північних та центральних областях варто готуватись до ожеледиці на дорогах.

Вітер зберігатиметься переважно південно-західний з швидкістю 7-12 метрів за секунду, а у Карпатах можливі пориви до 15-20 метрів.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, вже найближчими вихідними в Україну прийде різке потепління.

В "Укравтодорі" українцям рекомендують без нагальної потреби не виїжджати на приватних автівках з дому.