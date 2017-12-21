Соцопитування: Лідером електоральних симпатій серед партій є Батьківщина

Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у листопаді 2017 року, лідером електоральних симпатій серед політичних партій є партія Батьківщина, за яку готові віддати свої голоси 16,8% тих, хто визначився та має намір взяти участь у голосуванні. 14,5% заявили, що підтримують БПП Солідарність, 9,4% – Опозиційний блок, 8,9% – партію «За життя», 7,7% – Радикальну партію, 6,8% – Громадянську позицію, 6,5% – Самопоміч, 5,6% – ВО Свобода. Рейтинг інших партій нижче 3%.

У «антирейтингу» партій лідером є БПП Солідарність: 22,5% опитаних, які мають намір взяти участь у виборах, не проголосували б за цю політичну силу за жодних обставин. Опозиційний блок не підтримали б 11,5%, Радикальну партію – 7,4%, Батьківщину – 6,2%, Народний фронт – 6,1%, ВО «Свобода» – 4,0%.

У президентському рейтингу лідером є Ю.Тимошенко, за яку готові віддати свої голоси 15,8% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. 13,8% підтримують П.Порошенка, 9,6% – В.Вакарчука, 8,4% – В.Рабіновича, 8,3% – А.Гриценка, 8,0% – О.Ляшка, 7,0% – Ю.Бойка, 4,7% – О.Тягнибока, по 4,6% – В.Гройсмана та А.Садового.

У «антирейтингу» серед політиків першу позицію займає П.Порошенко: за нього у жодному разі не проголосують 23,9% опитаних, які висловили намір брати участь у виборах. О.Ляшка однозначно не підтримують 10,2% респондентів, Ю.Бойка – 9,8%, А.Яценюка – 8,5%, Ю.Тимошенко – 6,8%, О.Тягнибока – 5,1%, В.Рабіновича – 4,8%, В.Гройсмана – 3,1%.

Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати. У випадку виходу до нього Ю.Тимошенко та П.Порошенка, останнього готові підтримати 21% опитаних, лідерку Батьківщини – 27%. При цьому 37% заявили, що не братимуть участі за таких умов у виборах, 13% не змогли визначитися із вибором.

Проведення дострокових виборів до Верховної Ради України підтримують 47% опитаних, 41% – проти такої ініціативи, ще 12% – не визначилися у цьому питанні. Проведення дострокових виборів Президента України підтримують 44% опитаних, 46% – не підтримують, не визначилися – 10%.

Організацію загальнонаціональних масових протестів з метою усунення діючої влади підтримують 33% опитаних. Проти цієї ідеї – 54% респондентів, не визначилися – 13%. За проведення масових акцій найчастіше висловлюються опитані із західних областей, симпатики Радикальної партії та партії «За життя».

45% опитаних вважають, що П.Порошенку потрібно дати допрацювати свій президентський термін і замінити його на іншого в результаті виборів. 38% виступають за негайне усунення його з посади Президента України. Лише 5% однозначно висловлюються за його переобрання на наступний термін. 12% не визначилися із відповіддю у цьому питанні.

У випадку проведення референдуму щодо запровадження візового режиму із Росією цю ініціативу підтримали б 32% опитаних, проти неї – 51%, 4% – не голосували, 13% – не визначилися із відповіддю. Найбільше прихильників візового режиму з Росією серед опитаних західних регіонів – 42%. Водночас, стільки ж там і не підтримують цю ініціативу. В інших макрорегіонах противників ідеї запровадження візового режиму з Росією більше, аніж прихильників. Серед симпатиків партій найбільшими апологетами запровадження віз із Росією є прихильники ВО Свобода, Громадянської позиції та БПП Солідарність. Найбільше противників серед тих, хто підтримує Опозиційний блок та партію «За життя».

Надання російській мові статусу державної підтримують 29% опитаних, 63% – проти, 8% – не визначилися. На Сході та Півдні двомовність підтримують не менше 40% опитаних, водночас не менше виступають і проти цієї ініціативи. Найменше тих, хто за дві державні мови, серед респондентів Заходу.

59% опитаних за унітарний устрій України, 23% – за федеративний. Найбільше прихильників федерації серед мешканців Півдня та Сходу (по 32-33%).

Вступ України до Європейського Союзу підтримують 59% опитаних, 26% – проти цього, 11% – не визначилися, 4% – не брали б участь у референдумі з цього питання. Найвищий рівень підтримки ідеї вступу до ЄС серед мешканців Заходу (81%), найнижчий – на Сході (39%). Серед прихильників партій ідея вступу до ЄС найбільше підтримується симпатиками Самопомочі та БПП Солідарність. Найнижчий рівень підтримки євроінтеграції серед прибічників Опозиційного блоку та партії «За життя».

Вступ України до НАТО підтримали б у разі проведення референдуму 47% опитаних, не підтримали б – 36%, не визначилися – 13%, 4% – не брали б участі у ньому. Як і у випадку із вступом до ЄС, найвищий рівень підтримки інтеграції до Північноатлантичного Альянсу на Заході (71%), найнижчий – на Сході (25%). Найбільшими противниками цієї ідеї є симпатики Опозиційного блоку та партії «За життя».

43% висловлюються за боротьбу за повернення Донбасу політико-дипломатичним шляхом. 17% виступають за припинення військових дій та замороження конфлікту, 13% – за надання цим територіям автономного статусу із залишенням у складі України, 11% – за повернення їх силою зброї, 8% – за відділення цих територій від України, 9% не визначилися із відповіддю. Припинення військових дій або надання Донбасу автономії більше підтримується мешканцями Півдня та Сходу, повернення цих територій силою зброї – більш популярна ідея серед мешканців Заходу та Центру. Водночас не менше 40% опитаних, незалежно від макрорегіону, підтримують ідею про політико-дипломатичний шлях вирішення конфлікту.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 22-30 листопада 2017 р.