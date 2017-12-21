Осучаснення пенсій військових відбудеться з 1 січня 2018 року
Перегляд пенсії військових відбудеться навіть, якщо Верховна Рада не встигне розглянути відповідний закон до кінця цього року.
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про старт реформи пенсійного забезпечення працівників силових відомств з першого січня 2018 року навіть у тому випадку, якщо Верховна Рада не встигне розглянути відповідний закон до кінця цього року.
“Незалежно від того, коли Верховна Рада ухвалить цей закон, перерахунок пенсій розпочнеться з першого січня 2018 року – в самому законі прописана норма, якою встановлюється перерахунок саме з цієї дати”, - заявив Андрій Рева.
Таким чином, на людей не вплинуть бюрократичні моменти, пов’язані з процесом розгляду та датою ухвалення закону, проте, обов’язковою умовою проведення осучаснення пенсій військовослужбовців та працівників інших силових органів є саме його прийняття Верховною Радою.
“Законом передбачено, що в результаті осучаснення пенсії підвищаться для кожного індивідуально в залежності від стажу та розміру грошового забезпечення. Але якщо говорити про середнє підвищення, то воно становитиме 1,5 тис. гривень. Багато це чи мало?Це суттєво більше, ніж є сьогодні, і, якщо для цивільних пенсія в середньому зросла на 30%, то у військових зростання становитиме в середньому на 62%. Разом з цим достойних пенсій можна досягнути лише поступово, а тому головним результатом цього закону буде проведення одночасного та щорічного осучаснення військових та цивільних пенсій”, - підкреслив Міністр.
Більш детально про це, а також про інші питання щодо зроблених та запланованих Міністерством змін у соціальній сфері, Міністр соціальної політики України розповість 21 грудня, під час прес-конференції, присвяченої підбиттю підсумків року, що минає.