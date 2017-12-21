Осучаснення пенсій військових відбудеться з 1 січня 2018 року

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про старт реформи пенсійного забезпечення працівників силових відомств з першого січня 2018 року навіть у тому випадку, якщо Верховна Рада не встигне розглянути відповідний закон до кінця цього року.

“Незалежно від того, коли Верховна Рада ухвалить цей закон, перерахунок пенсій розпочнеться з першого січня 2018 року – в самому законі прописана норма, якою встановлюється перерахунок саме з цієї дати”, - заявив Андрій Рева.

Таким чином, на людей не вплинуть бюрократичні моменти, пов’язані з процесом розгляду та датою ухвалення закону, проте, обов’язковою умовою проведення осучаснення пенсій військовослужбовців та працівників інших силових органів є саме його прийняття Верховною Радою.

“Законом передбачено, що в результаті осучаснення пенсії підвищаться для кожного індивідуально в залежності від стажу та розміру грошового забезпечення. Але якщо говорити про середнє підвищення, то воно становитиме 1,5 тис. гривень. Багато це чи мало?Це суттєво більше, ніж є сьогодні, і, якщо для цивільних пенсія в середньому зросла на 30%, то у військових зростання становитиме в середньому на 62%. Разом з цим достойних пенсій можна досягнути лише поступово, а тому головним результатом цього закону буде проведення одночасного та щорічного осучаснення військових та цивільних пенсій”, - підкреслив Міністр.

Більш детально про це, а також про інші питання щодо зроблених та запланованих Міністерством змін у соціальній сфері, Міністр соціальної політики України розповість 21 грудня, під час прес-конференції, присвяченої підбиттю підсумків року, що минає.