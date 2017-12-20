Невизнання Україною Російської Федерації як країни-агресора може послабити міжнародні санкції

Відсутність закону про визнання Україною РФ як країни-агресора та окупанта, може призвести до послаблення міжнародних санкцій», - вважає народний депутат «Об’єднання «Самопоміч» Олена Сотник.

Україна повинна захистити своїх громадян! Для цього необхідно прийняти закон, який для всього світу визнає Росію агресором, переконана народний депутат.

Вона нагадує, що закон про окуповані території вперше був поданий у парламент майже два роки тому фракцією «Об’єднання «Самопоміч».

«На той момент було знайдено купу різних причин, чому його не можна приймати. Спочатку БПП заблокував його в профільному комітеті – не голосував навіть за те, щоб внести його в зал на перше читання. Потім були робочі групи, дуже багато зволікань, і так далі. Та нарешті під тиском суспільства Президенту не було куди відступати і він змушений був ініціювати так званий закон про реінтеграцію.

Таким чином, два місяці тому ми отримали закон, в якому принаймні називали Росію агресором і говорили про дати окупації. Неточні, але це був певний крок вперед. Народні депутати фракції «Самопоміч» зі свого боку подали ті поправки, які вважали ключовими. Зокрема, це визнання конкретних дат окупації, дуже чітке – в першій статті – визнання Росії агресором, покладання на неї зобов’язань із виплати та відшкодування усіх тих збитків, яких зазнала Україна і наші громадяни, в тому числі і родини загиблих. Також ми наголосили на важливому питанні відносин із окупованими територіями – Україна зараз фактично не контролює ці територіі, тому як можна говорити про зобов’язання перед тими людьми, які зараз там знаходяться? Це відповідає міжнародним стандартам і зобов’язанням України, як країни, яка потерпає від зовнішньої агресії», – наголошує Олена Сотник.

За її словами, після внесення поправок Самопомочі стало очевидним, що без них прийняття закон буде профанацією і обманом суспільства. Тому Президент і його фракція зараз фактично роблять крок назад і починають шукати різні виправдання, чому цей закон не можна зараз приймати.

«Вони кажуть, що нібито буде обмін заручниками, і не варто дратувати, я так розумію, Росію. Але Росія все одно кожного дня порушує права людини! Ми маємо захистити своїх громадян, і зробити це можна тільки через цей закон, коли ми визнаємо для всього світу Росію агресором», – переконана народний депутат.

Олена Сотник акцентує на тому, що заручників мають повернути у будь-якому випадку, бо на Росію тисне міжнародна спільнота.

«Якщо ж Росія не захоче їх повертати, то чи ухвалять цей закон, чи ні, вона їх не поверне. Натомість у разі неухвалення закону, ми отримуємо ризики того, що Росія і надалі залишиться без статусу агресора. В контексті цього – через місяць мають бути продовжені міжнародні санкції щодо РФ, і якщо в Україні на той момент не буде закону, який буде чітко встановлювати, що наші території окуповані агресором – Росією, то є всі шанси, що РФ остаточно сформує коаліцію на свою користь і санкції можуть бути послаблені», – Олена Сотник.