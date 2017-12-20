Росіянин, якому заборонено вїзд в Україну на 5 років, намагався порізати собі руки

Росіянин, якому заборонено вїзд в Україну на 5 років, намагався порізати собі руки

Подія трапилась в аеропорту Запоріжжя.

Джерело: Відомості

Сьогодні вночі в пункт пропуску «Запоріжжя-авіа» рейсом із Туреччини прибув громадянин Російської Федерації. В ході здійснення прикордонного контролю військовослужбовці Бердянського загону виконали доручення правоохоронних органів України, згідно з яким росіянину було заборонено в’їзд на територію України терміном на 5 років.

Під час проставлення відмітки про заборону в’їзду чоловік вихопив із  ручної поклажі складаний ніж та намагався порізати собі руки. 

Військовослужбовці негайно зреагували й вилучили у громадянина ніж, а також надали йому першу медичну допомогу. В подальшому прикордонники викликали карету швидкої допомоги, лікарі якої і провели усі необхідні кваліфіковані заходи. Стан іноземця задовільний, загрози його життю немає.

Наразі затриманого прикордонники передали представникам правоохоронних органів України.

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