Росіянин, якому заборонено вїзд в Україну на 5 років, намагався порізати собі руки

Сьогодні вночі в пункт пропуску «Запоріжжя-авіа» рейсом із Туреччини прибув громадянин Російської Федерації. В ході здійснення прикордонного контролю військовослужбовці Бердянського загону виконали доручення правоохоронних органів України, згідно з яким росіянину було заборонено в’їзд на територію України терміном на 5 років.

Під час проставлення відмітки про заборону в’їзду чоловік вихопив із ручної поклажі складаний ніж та намагався порізати собі руки.

Військовослужбовці негайно зреагували й вилучили у громадянина ніж, а також надали йому першу медичну допомогу. В подальшому прикордонники викликали карету швидкої допомоги, лікарі якої і провели усі необхідні кваліфіковані заходи. Стан іноземця задовільний, загрози його життю немає.

Наразі затриманого прикордонники передали представникам правоохоронних органів України.