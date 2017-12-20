Затримано екс-директора ДП «Луцький КХП №2»

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19 грудня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали колишнього директора ДП «Луцький КХП №2» за підозрою у розтраті зерна на суму понад 58, 81 млн грн. Цього ж дня екс-посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, ПАТ «Аграрний фонд» (100% акцій належать державі) у листопаді 2013 року передав збіжжя на відповідальне зберігання до ДП «Луцький КХП №2». Тодішній керівник ДП без отримання дозволу власника зерна вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. У такий спосіб упродовж квітня-червня 2014 року з елеватора ДП «Луцький КХП №2» було вивезено понад 26 тис. т. зерна, яке належало ПАТ «Аграрний фонд», що завдало підприємству матеріальних збитків на суму понад 58,81 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2016 року.

З неофіційних джерел стало відомо, що йдеться про Степана Москвича, відомого на Волині аграрника.